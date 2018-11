Autostrade ha sospeso le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali sopra le 75 tonnellate sull’autostrada A26. La sospensione è dovuta all’avvio necessario di controlli sui numerosi viadotti presenti lungo la A26 la sola autostrada usata dai carichi eccezionali da e per il Porto di Genova. La sospensione è avvenuta senza preavviso, molti operatori avevano già le autorizzazioni al trasporto, ma i loro carichi sono stati bloccati e non si ha idea dei tempi con cui saranno riattivate le autorizzazioni.