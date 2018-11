Ha aperto un anno fa, il 19 novembre, la gastronomia “Dolce e Salato” della giovanissima Carlotta Becagli in Via Colonnello Aprosio 76 a Vallecrosia, ed è da un anno che sforna, spadella, produce e propone squisitezze da asporto ma anche da consumare in negozio, con una formula che è stata apprezzata sin da subito dalla clientela. Chi lo desidera infatti può fermarsi a mangiare ai tavolini dedicati, in cui sono disponibili stoviglie, microonde, macchina del caffè oltre a un piccolo bar frigorifero.

L’attività presa in mano da questa giovane imprenditrice è cresciuta grazie alle nuove proposte del suo laboratorio, in cui Carlotta lavora 7 giorni su 7 proponendo sempre prodotti di giornata. In questo primo anno “Dolce e Salato” ha già dato buone soddisfazioni, divenendo negozio di riferimento per chi, residente o turista, desideri mangiare piatti del territorio, o consumare pietanze semplici ma preparate da chi cerca con cura le materie prime, a Km. 0.

Carlotta è riuscita ad ampliare la clientela forte della sua esperienza nelle cucine dei più prestigiosi hotel della provincia e non solo, con un occhio speciale anche alla pasticceria, e sviluppando nel corso dell’anno le proposte più apprezzate. Così recentemente ha introdotto un piccolo angolo dedicato a frutta e verdura del territorio, dopo aver contattato alcuni coltivatori della zona.

In questo periodo di primi freddi, la cucina di Carlotta punta su piatti caldi e sostanziosi, preparando anche piatti unici per facilitare chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad un pasto gustoso: coniglio alla ligure con le olive taggiasche, le trippe sia classiche che quelle con patate e funghi, capra e fagioli, il baccalà in tutte le sue declinazioni, con patate e pinoli, branda, o ancora come frittelle o semplicemente fritto e accompagnato da salvia croccante. Immancabili le seppioline con patate e piselli, il polpo con le patate, l’insalata di totani o la “semplice” insalata di mare. Anche i vegetariani non restano certo a bocca asciutta, con numerose proposte fra cui castagnaccio con mele uvetta e pinoli, farinata classica o con le cipolle, la pisciadela che per noi in Liguria è un classico, ogni giorno tante verdure del territorio, e finalmente in arrivo i carciofi.

Il menù varia quotidianamente, dettato dall’estro di Carlotta e dai prodotti più invitanti offerti giorno per giorno dal mercato; pochi, ma irrinunciabili piatti fissi, come le lasagne o la pasta fresca, fatta principalmente fra il giovedì e la domenica, ma sempre disponibili su richiesta, ravioli di carne e borragine, zucca, ricotta e spinaci. Al banco una selezione di salumi e formaggi di alta qualità e il pane sempre fresco, anche la domenica.

“Dolce e Salato” è, inoltre, il negozio giusto per chi vuole portare a casa o pensare a un cadeau sempre gradito scegliendo fra i migliori vini, olio, olive, paté, vasta scelta di salse, farine speciali, marmellate particolari e tante piccole “chicche” della zona.

GLI ORARI. “Dolce e Salato” è aperto dal martedì al sabato dalle 7 alle 13, la domenica dalle 8 alle 13.