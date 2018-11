In Liguria in queste ore c’è stato un primo antipasto del freddo previsto nei prossimi giorni. L’ulteriore calo delle temperature ed un generale aumento della nuvolosità dalla serata di lunedì potrebbe portare infatti nella notte tra lunedì e martedì una spolverata di neve anche nell’entroterra.

A Imperia nella notte la minima è stata di 10.5 gradi. In provincia a Poggio Fearza (nel comune di Montegrosso Pian Latte in valle Arroscia) si sono registrati 5.4 gradi sotto zero.