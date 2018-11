Civicamente Bordighera appoggia l’Ordinanza del SindacoIoculano di proibire il funzionamento delle slot machines lungotutto l’arco della giornata. Negli ultimi 20 anni il fenomeno del gioco d’azzardo lecito e’ cresciuto in modo impressionante, anche o soprattutto perche’ l’accesso a postazioni di gioco e’ diventato sempre piu’ facile. Nel 1998 la spesa lorda per gioco in denaro incideva per il 2,68% sui consumi familiari; nel2016 tale valore in Liguria era lievitato al 12%.

E’ importante prendere coscienza che il capitale “bruciato” nelgioco d’azzardo (nella provincia di Imperia 313 milioni di Euro,di cui 138 milioni nelle Slot, nel 2016) e’ un problema ancheeconomico per tutta la societa’. Perche’ al di la’ della grandesofferenza individuale di chi gioca in modo compulsivo, gliEuro bruciati rappresentano indebitamento delle famiglie, insolvenza verso creditori, assenteismo dal lavoro, e mancatoinvestimento nell’economia locale della frazione “saggiamentespendibile” del capitale bruciato. Un danno capillare chediviene cumulativo.

E per un Sindaco, che e’ anche organo locale dello Stato,pensiamo possa esserci in piu’ l’imbarazzo di sentirsistrumento di un sistema tributario perversamente regressivo, perche’ il gioco d’azzardo lecito non e’ altro che un grossoprelievo fiscale dello Stato sui redditi piu’ bassi.

Lo Stato non aiuta. La Regione Liguria non aiuta: i rinviidell’entrata in vigore della legge 17/2012 e delle sue restrizioni non sono stati seguiti da nuova legislazionepromessa prima della pausa estiva 2018. Nei Comuni sitergiversa. A Bordighera, gia’ nel 2016 fui promotrice con Luca De Vincenzi di una deliberazione del ConsiglioComunale che approvo’ la limitazione degli orari del giocod’azzardo a undici ore giornaliere. Insieme alla delibera fuapprovata l’immediata eseguibilità, ma non ci fu seguitomalgrado Interpellanze.

L’Ordinanza del Sindaco Ioculano e’ l’atto di un Sindacoresponsabile e coraggioso se rimane limitata a Ventimiglia. Ma se viene estesa da tutti gli altri Sindaci alle loro citta’ diventa un momento trasformativo per tutta la societa’ del Ponente Ligure.