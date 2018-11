Oggi, venerdì 16 novembre, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale parteciperà all’incontro “Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla Rems: la presa in carico del soggetto autore di reato nei nuovi scenari sanitari e giuridici” organizzato dalla Asl1 e in programma nell’aula magna di Bussana (Sanremo, Via Aurelia 97).

In particolare, la vicepresidente Viale interverrà alle 14 alla tavola rotonda “La rete dei servizi e l’azione territoriale: criticità e prospettive di integrazione”.