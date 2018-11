Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Martedì 20 novembre a Imperia, presso la sede della Camera di Commercio delle Riviere, si terrà il seminario formativo “Progettare, condividere, comunicare la mobilità sostenibile”, organizzato dalla Regione Liguria in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e FIAB Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). Il seminario è tra le azioni formative del Progetto EDU-MOB, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020, ed è rivolto ad amministratori e tecnici dei Comuni delle Province di Imperia e di Savona e ad altri operatori quali i mobility manager scolastici. L’obiettivo è rafforzare le competenze sulla progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi percorsi di mobilità sostenibile, pedonali e ciclabili, che possano rappresentare alternative ai mezzi di trasporto tradizionali, con impatti positivi sull’ambiente e la qualità della vita locale. Con l’occasione sarà illustrato il progetto Edu-Mob insieme altre iniziative di livello regionale attualmente in fase di sviluppo quali la Ciclovia Tirrenica o la Rete Europea Eurovelo, che sottolineano il sempre maggiore rilievo assunto dalla mobilità sostenibile a livello europeo, nazionale e regionale.

