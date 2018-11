Oggi le Ferrovie hanno attivato un servizio clienti sui treni e nelle stazioni dedicato in esclusiva ai pendolari. In Liguria saranno 35 i ferrovieri, in prevalenza giovani e neoassunti, coinvolti in questo progetto innovativo partito nelle principali stazioni, che coprirà in totale circa 4.500 treni regionali all’anno.