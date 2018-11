A Taggia l’acqua è tornata ad essere potabile in tutto il territorio comunale. Nella tarda mattinata di oggi sono infatti giunti i risultati delle analisi effettuate dall’Arpal e Asl nell’area interessata, ed hanno avuto tutte esito negativo.

COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

_____________

ORDINANZA SINDACALE

n. 132 del 14/11/2018

OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 131 DEL 7/11/2018

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente ordinanza N. 131 del 7 Novembre 2018, adottata a norma degli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo N. 267/2000, a seguito di nota dell’ASL N.1 Imperiese, con la quale è stata disposta:

 La non potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto “Teglie” limitando l’uso dell’acqua erogata dall’acquedotto stesso come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura, limitatamente al territorio posto a nord del cimitero comunale;

DATO ATTO che, in data 14 Novembre 2018, l’Asl 1 Imperiese, con nota registrata al civico protocollo al numero 28796/2018, dopo aver verificato gli esiti analitici dei campionamenti eseguiti in data 12/11/2018 presso:

1) la vasca Teglie dopo clorazione,

2) la fontanella cimitero,

3) fontanella giardini Lungo Argentina,

ha proposto al Sindaco del comune di Taggia la revoca dell’Ordinanza sindacale N. 131 del 7 novembre 2018;

RITENUTO pertanto opportuno, in ottemperanza alle indicazioni impartite dall’Asl N. 1 imperiese, procedere alla revoca integrale dell’Ordinanza sindacale N. 131 del 7 Novembre 2018;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento agli articoli 50 e 54; VISTO lo Statuto comunale con particolare riferimento all’articolo 21 che disciplina le competenze attribuite al Sindaco; PRECISATO CHE l’istruttoria relativa alla presente ordinanza è stata curata dal Responsabile del Servizio comunale acquedotto, Dott. Marco Peluso, il quale risulta pertanto contestualmente nominato responsabile del procedimento ai sensi delle previsioni di cui alla legge N. 241/1990 e del relativo regolamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

la revoca integrale della precedente ordinanza sindacale N. 131 del 7 Novembre 2018

DISPONE

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Società “Rivieracqua SCPA”, all’Asl N. 1 Imperiese, alla Provincia di Imperia, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio comunale acquedotto, al Comando di Polizia locale, all’ARPAL, alla Prefettura/UTG di Imperia, al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Taggia” e al Responsabile del settore “servizi socio educativi” del Comune di Taggia;

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di allerta telefonico, la pubblicazione all’albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.taggia.it), l’affissione nei luoghi pubblici interessati dalla presente e presso tutte le fontanelle ed erogatori di acqua ubicati in Taggia oltre alla comunicazione ai principali quotidiani on line;

CHE la Società Rivieracqua SCPA, le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

AVVERTE CHE

ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE

 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale.

 In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato l’istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Acquedotto locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio acquedotto, Dott. Marco Peluso.

Il Sindaco (Dott. Mario Conio)