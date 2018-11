Il Comune di Taggia promuove il “Pasta Pesto Day”, iniziativa benefica e gastronomica promossa da Regione Liguria, che si terrà dal 19 al 25 novembre 2018, con l’obiettivo di raccogliere fondi per Genova, dopo la tragedia del Ponte Morandi. Ad oggi sono 200 i ristoranti di tutto il mondo che hanno aderito e che proporranno nel loro menù, un piatto di pasta al pesto. Parte dell’incasso, 2 euro a porzione (1€ offerto dal ristoratore e 1€ dal cliente), sarà donato al Comune di Genova.

L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Taggia Chiara Cerri ha scritto alle associazioni di categoria per la diffusione dell’iniziativa presso i titolari/gestori di ristoranti e, in generale, gli esercizi di ristorazione associati presenti sul territorio.

Il modulo di adesione all’iniziativa è a disposizione dei ristoratori interessati a partecipare sul sito www.pastapestoday.it.