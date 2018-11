“Inconcepibile che Rete Ferroviaria Italiana non dia notizie ai passeggeri quando accadono eventi che limitano fortemente o bloccano del tutto la circolazione di uno o più treni”, ha affermato la mattinata il consigliere M5S Fabio Tosi in merito al deragliamento che ha interessato, nella mattinata di ieri, il Regionale 11361 all’altezza di Santa Margherita Ligure a causa di una frana.

“Dovesse mai, malauguratamente, ricapitare un evento simile, chi di dovere ha l’obbligo di informare il personale viaggiante affinché questo possa poi a sua volta informare i pendolari. Per quanto riguarda il deragliamento di venerdì, chiediamo che a tutti i viaggiatori che si trovavano ieri mattina sul Regionale partito da Brignole con destinazione La Spezia venga rimborsato il biglietto, secondo le modalità previste dal regolamento. Parimenti, che venga rimborsato anche a chi ha dovuto fare i conti con i treni successivi, avendo questi subito considerevoli ritardi e/o cancellazioni”.

