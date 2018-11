Martedì 13 novembre ore 16.30 nell’ambito degli eventi in preparazione al 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci: “Omaggio al professore Carlo Pedretti”. La professoressa Sara Taglialagamba presenta il libro: “ I 100 disegni di Leonardo da Vinci (Giunti). L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei docenti.

Qual era l’idea di bellezza per il più grande genio di tutti i tempi? La rappresentazione del bello in Natura si esprime per Leonardo attraverso la pittura e il disegno secondo due categorie fondamentali: il paesaggio e il ritratto. I disegni, che spesso nulla hanno da invidiare ai dipinti, erano talvolta semplici schizzi, tratteggiati velocemente ma con mano sicura, oppure vere e proprie opere compiute destinate a segnare per sempre il corso della storia dell’arte. Il volume contiene numerosissime immagini che comprendono tutti i dipinti e i disegni considerati i più belli in assoluto realizzati da Leonardo nel corso della sua vita straordinaria.

Esempio mirabile del contributo di Leonardo da Vinci nell’arte e nella scienza, sono i suoi centosessantasette disegni che illustrano le ricerche dell’artista in un campo che attrasse la sua attenzione per circa trent’anni, dal 1490 fino all’ultimo periodo francese. Il materiale, appartenente in massima parte alla collezione della regina d’Inghilterra e custodito nel Castello di Windsor, ma proveniente anche da altre prestigiose raccolte, viene classificato proprio grazie al rapporto tra anatomia e studi di natura, sottolineandone le reciproche dipendenze e affinità.

Prima il professore Carlo Pedretti, massimo esperto di Leonardo, poi la prof.sa Sara Taglialagamba hanno compiuto una selezione tra i disegni che maggiormente testimoniano la moderna e sempre più attuale visione del mondo leonardiano. Oltre al corpus di Windsor, il Codice Atlantico di Milano, il Codice sul volo degli uccelli di Torino, i manoscritti dell’Institut de France di Parigi, i disegni di Bayonne e quelli di Rennes, il Codice Arundel di Londra e i disegni di Oxford, insieme ai numerosissimi fogli sparsi provenienti dalle collezioni di tutto il mondo costituiscono un volume unico che diventa per il lettore una straordinaria esperienza.

Sara Taglialagamba: laureata a Pisa in conservazione dei beni culturali, in seguito ha svolto specializzazione e dottorato all’università di Siena a cui hanno fatto seguito numerose pubblicazioni e partecipazioni a conferenze e letture, tra cui anche la partecipazione alla Conferenza Internazionale di Storia dell’arte svoltasi a Montreal nell’ottobre scorso e in cui Sara Taglialagamba era l’unica italiana presente. Ha pubblicato una collana composta da sei volumi riguardanti tutta l’opera di Leonardo: pittura, natura, anatomia, ingegneria e architettura tutti tradotti anche in francese e inglese. Un sesto volume riguardante gli animali fantastici sarà dato presto alle stampe completando così un’opera che è già distribuita nelle librerie e nei musei più importanti del mondo.

Martedì 20 novembre ore 16.30 per il Ciclo :” La cultura della legalità In collaborazione con i magistrati Dott.sa Grazia Pradella e dott. Roberto Cavallone con l’apporto del Serra Club, il Maresciallo dei Carabinieri Antonio Brunetti medaglia d’oro per la sua attività contro l’eversione presenta il libro :I 31 uomini del Generale”.

Lunedì 26 novembre ore 16.30 “Per non dimenticare”, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Perlasca, Franco Perlasca ricorda il padre Giorgio, L’imprenditore italiano che salvo 5.000 ebrei.