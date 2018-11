Federica Pellegrini firma il costume della gara e lo dona all’asta di Stelle nello Sport su CharityStars per le vittime di Ponte Morandi. E riceve dall’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo l’Oscar di Stelle nello Sport per la sua straordinaria carriera.

Momento speciale nella giornata di apertura del 45° Trofeo Nico Sapio con la “Divina” che ha ribadito la sua vicinanza a Genova e ha ricevuto da Ilaria Cavo la maglietta “Genova nel Cuore” in diretta tv nazionale.

Un giorno fantastico anche per la savonese Erika Musso che ha battuto nei 400 Simona Quadarella tre volte oro agli Europei di Glasgow. Sul palco l’abbraccio al sapore di Liguria con l’assessore Cavo.