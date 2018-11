Alessandro Mattei, ambulante spezzino di 45 anni presidente del Consorzio mercatino di Forte dei Marmi, per riconquistare la sua ex, di Pietrasanta e chiederle di sposarlo ha acquistato due pagine pubblicitarie oggi su “Il Secolo XIX” di La Spezia ed “Il Tirreno” di Viareggio. “Sono l’uomo più stupido del mondo. Ho messo il lavoro davanti a te, ma ho capito che la mia vita senza te non ha senso. Quindi te lo chiedo pubblicamente. Cinzia (Monica) mi vuoi sposare?” si legge nel messaggio pubblicato sui giornali.