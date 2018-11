Non conosce sosta l’attività dei judoka Matuziani allenati dal Benemerito M° De Maria del Byakko Tai Sanremo;

Con tantissime soddisfazioni per i colori del Dojo Byakko Tai che ha visto conferire al Direttore Tecnico Michele Luigi De Maria il meritato titolo di “Maestro Benemerito” di Judo che va ad aggiungersi a tutti i riconoscimenti e gradi acquisiti nelle altre discipline nell’ambito della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

La stagione è solo agli inizi ma i judokas sanremesi sono stati già impegnati in importantissime competizioni con un ricco medagliere ad iniziare dal:

– Trofeo Internazionale a Squadre “Città di Cogoleto” dove il judoka Filippo Fontana ha conquistato un Importante e meritato 3 ° posto.

– Finali Campionato Italiano U18 A SQUADRE a Follonica (Grosseto), in cui l’agonista cintura nera 1° Dan Mattia Lombardi, dato in prestito, ha difeso i colori del Judo Club Guido Sieni nella categoria A1 nel prestigioso Club Sassarese;

– 1° Internazionale aperto di Lombardia – ottimo 2° posto di Lorenzo Iezzi ed un buon 3° posto per Di Michele Nicola;

– Trofeo a squadre Città di Cecina – Che ha visto Nicole Di Michele e Galasso Simone convocati nella rappresentativa Ligure

– Trofeo Città di Torino – un meritato 1° posto per Matteo Carbonetto, Di Michele Nicole, Palagi Valentina, Iezzi Federico, inoltre; Galasso Simone, Revera Evan e Andrea Neumann 2° posto. Nella categoria Cadetti U18 -55kg Un buon 3° posto per Mattia Lombardi;

– 6° Torneo di Judo città di Imperia la Società Byakko Tai si è classificata al 5° posto con tutti i ragazzi del Dojo, Cat. Es A/B, a podio – pregevole oro per Galasso Simone, Carbonetto Matteo e Di Michele Nicole, bronzo per Di Michele Jody.

Sempre ad Imperia, per le categorie pre agonistiche al 6° Memorial ‘Mario Todde’ – 1° Iezzi Federico, Palagi Valentina, Bono Walter, 2° Centola federico e 3° Ragni Matteo, Revera Evan e Caredda Flavio.

– 29 ° Trofeo Internazionale Sankaku – un meritato 2° posto per l’esordiente DiMichele Nicole. Nella categoria Cadetti -55kg U18 un Importante 3 ° posto per Mattia Lombardi Che Porta a casa un meritato bronzo.

La FIJLKAM ha Organizzato Tutte le Competizioni con i vari Comitati Regionali e Nazionale.

Nel prossimo week-end gli atleti sanremesi del Byakko Tai Sanremo saranno impegnati su più fronti tra “Granprix Città di Roma” ed il circuito uno squadre della Regione PACA un Toulone (Francia). Inoltre gli ultimi appuntamenti per questa prima parte di stagione saranno: Campionato Regionale Ligure e Finali del Campionato Italiano.