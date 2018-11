E’ il violino l’interprete principale del prossimo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, mercoledì prossimo – 7 novembre – alle ore 17.00 al Teatro dell’Opera del Casinò.

“Romantico tedesco” è il titolo dato all’appuntamento del Direttore Artistico Giancarlo De Lorenzo: si riferisce al romanticismo delle esecuzioni di due tra i più noti compositori germanici, Brahms e Shumann.

Lo strumento solista che caratterizzerà il concerto è suonato da una virtuosa a livello mondiale: Anna Tifu; mentre a dirigere lei ed i professori d’Orchestra sarà il Maestro Anastasios Symeonides.

In programma un brano contemporaneo e due note opere dei compositori tedeschi, appunto:

– Lule (Prima assoluta) di Salvatore Frega

– Concerto in Re maggiore Op. 77 per Violino ed Orchestra (1878) di Johannes Brahms (1833/1897)

– Sinfonia n° 2 in Do maggiore Op. 61 (1847) di Robert Shumann (1810/1856)

Anna Tifu, vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino a 6 anni (sotto la guida del padre) ed a suonare in pubblico a 8 anni, vincendo il 1° premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto.

A 11 ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo al Teatro alla Scala di Milano. A 14 anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno vince il 1° premio al Concorso Internazionale Abbado di Stresa. Si diploma 15enne al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore.

Ha studiato con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e successivamente all’Accademia Chigiana di Siena dove, nel 2004, ha ottenuto il Diploma d’Onore. A 17 anni è ammessa al Curtis Institute di Philadelphia e successivamente si perfeziona Parigi dove ottiene il diploma superiore di Concertista. Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali ed ha tenuto concerti in ogni parte del mondo.

Suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier” del 1716, ex Napoleone, della Fondazione Canale di Milano.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.