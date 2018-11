Nella notte di ieri, l’equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Ventimiglia, ha fermato due migranti in fuga dopo aver rubato alcuni prodotti alimentari nel supermercato Carrefour di via Roma.

Era circa l’una di notte quando due stranieri, di nazionalità algerina, hanno tentato di allontanarsi dal pubblico esercizio dopo aver furtivamente riempito uno zaino con merce esposta all’interno dello stesso.

L’addetto alla vigilanza del negozio li ha fermati poco più avanti, quando avevano già percorso alcune decine di metri ma questi, con improvvisi e agili movimenti, sono riusciti a scappare, dopo aver abbandonato nelle mani del vigilante lo zaino contenente la refurtiva.

La Volante della Polizia di Stato, nel frattempo allertata dal titolare del negozio, si stava già recando sul posto e, pur avendo soltanto una generica descrizione dei due uomini, gli Agenti sono riusciti ad individuare i due stranieri poco distanti dal luogo del fatto, nei pressi di largo Torino, mentre camminavano sulla pubblica via simulando indifferenza alla vista dei poliziotti.

Entrambi, privi di documento, sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato dove, poco dopo, sono stati riconosciuti dal vigilante del negozio in una formale individuazione.

I due algerini, entrambi 23enni, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.

I dispositivi di controllo del territorio integrati, ove alle Volanti del Commissariato ventimigliese si aggiungono gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, operatori altamente specializzati e appositamente aggregati nella città di confine, ancora una volta hanno consentito un intervento rapido ed efficace,

Appena poche ora prima di questo furto, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria hanno intercettato alcune persone sospette nel centro cittadino.

Sottoposti a controllo di Polizia, due di loro, entrambi francesi di origine maghrebina, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Complessivamente quasi 6 grammi di hashish che, dopo il sequestro, hanno dato esito positivo al narcotest orientativo della Polizia Scientifica.

I due uomini, entrambi 24enni, sono stati segnalati alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze illecite. Si tratta di una procedura di natura amministrativa che, tuttavia, può concludersi con pesanti sanzioni quali il ritiro e la sospensione della patente di guida, il fermo del veicolo, la sottoposizione a programmi terapeutici di recupero.