In Liguria il 12 novembre arriveranno 136 nuovi Carabinieri. Saranno destinati al comando Legione 100 carabinieri neo promossi, frequentatori del corso formativo nelle scuole allievi e 12 militari provenienti da altre regioni. In 58 saranno destinati a Genova, 28 a Imperia, 14 a Savona, 12 alla Spezia. Andranno in prevalenza ai comandi stazione e ai nuclei radiomobile di pronto intervento maggiormente più nei servizi di controllo del territorio. In Liguria arriveranno anche 24 carabinieri forestali.