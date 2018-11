Per il 100° anniversario della fine della Grande Guerra, la Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia ha organizzato un incontro pubblico per la presentazione del nuovo libro di Bruno Dantilio “Prima che le pagine ingialliscano”. E’ la straordinaria e commovente storia vissuta nella sua cruda drammaticità da un piccolo soldato: l’altra faccia della guerra.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo 7 novembre alle ore 16.00 nella sala della Biblioteca civica Aprosiana di Ventimiglia, in piazza Bassi 1. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Ventimiglia. La presentazione sarà a cura di Giuseppe Famà, di Coop Liguria.

Al termine rinfresco. L’ingresso è libero. Tutti sono invitati a partecipare. Ulteriori informazioni presso il Punto Soci presso il Supermercato Coop di Roverino.