Ecco i 69 artisti scelti dalla Commissione musicale per le audizioni del 12 novembre:

Albert – Libertà

Andrea Vigentini – Magari

Andrea Biagioni – Alba piena

Argento – Mescolare

Banda Rulli Frulli – L’imitazione del male

Cannella – Nei miei ricordi

Chiara Scalisi – Voglio smettere di fare musica

Cimini – Anime impazzite

Ciuffi Rossi – Ti dedico tutto

Cobalto – Fuorigioco

Cordio – La nostra vita

Cristiano Turrini – Irrazionale

David – Padre

Diego Conti – 3 gradi

Easy Funk – Lobotomia

Ego – Sembrava facile

Einar Ortiz – Centomila volte

Fabio De Vincente – Come nelle favole

Federica Abbate – Finalmente

Federico Angelucci – L’uomo che verrà

Federico Baroni – Non pensarci

Filo Vals – Occasionale

Flo – Se move

Fm 93 – Lara (Ho fatto un pezzo indie)

Forlenzo – Non canto jazz

Fosco17 – Dicembre

Frances Alina – Forse mi va

Giacomo Eva – Errore bellissimo

Giacomo Voli – Senza l’autotiun

Giada D’Auria – Sola si sta bene

Giulia Mutti – Almeno tre

Icaro – Vivo sopra un’astronave (A Mina)

Jole – La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con neve

La Rua – Alla mia età si vola

La Zero – Nina è brava

Laura Ciriaco – L’inizio

Le Larve – Semplice

Le Ore – La mia felpa è come me

Liberementi – Datemi spazio

Libero – Anime a gas

Lilian More – Antieroi

Loomy – Coriandoli

Luce – Uguale a te

Mahmood – Gioventù bruciata

Maria (Vincitore Festival di Castrocaro 2018) – L’amore non si cancella

Marte Marasco – Nella mia testa

Maryam Tancredi – Con te dovunque al mondo

Michele Merlo – Non mi manchi più

Miriam Masala – Ops

Molla – 21 orizzontale

Morgan Ics – Io sono Alessandro

Nico Arezzo – Gorilla

Nomercy Blake – Che noia

Nyvinne – Io ti penso

Orler – Qualcosa di unico

Raphael – Figli delle lacrime

Rasmo & Jsnow – Sotto le mie suole

Ros – Incendio

Samuel Pietrasanta – Deja vu

Sarah Dietrich – Per venirti a cercare

Seba – Cuore bomba innescata

Symo – Paura di amare

Tr3ntan9ve – Low cost

Valentina Astolfi – A volte

Valentina Tioli – Giungla

Vittorio Sisto – Oltre

Wepro – Stop/Replay

Ylenia Lucisano – Il destino delle cose inutili

Zic – Torta

Ascolto dopo ascolto “Sanremo Giovani” comincia sempre più a prendere forma. Lunedì 12 novembre, infatti, nella storica sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma, si terranno le audizioni dei 69 artisti che la Commissione Musicale del Festival, presieduta dal direttore artistico Claudio Baglioni, ha selezionato tra le 677 candidature totali. Tra i 69 artisti entra di diritto anche la vincitrice del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2018).

I 69 artisti e quelli provenienti da Area Sanremo (quest’ultimi saranno ascoltati in un sessione diversa, il 26 novembre) si contenderanno “a suon di musica” i 24 posti finali per prendere parte alle due prime serate in diretta su Rai1 il 20 e 21 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo: il primo classificato di ogni singola serata salirà sul palco del Teatro Ariston per essere tra i protagonisti della 69esima edizione del Festival della Canzone italiana, dal 5 al 9 febbraio 2019.

La commissione musicale è capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 69ᵃ edizione del Festival: Claudio Fasulo; Massimo Giuliano; Massimo Martelli; Duccio Forzano; Geoff Westley.

La divisione dei 69 giovani vede 57 singoli (22 donne e 35 uomini) e 12 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 24 partecipanti, seguito dal Sud con 23 e il Nord con 22.

Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 1; Calabria 3; Campania 5; Emilia Romagna 6; Lazio 14; Liguria 3; Lombardia 8; Marche 2; Molise 1; Piemonte 3; Puglia 7; Sicilia 6; Toscana 7; Umbria 1; Veneto 2.