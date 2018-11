Continuano i sopralluoghi del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nei luoghi colpiti dal maltempo dei giorni scorsi. “Oggi Ameglia, Bocca di Magra, Fiumaretta, Sarzana e Marinella. Ieri sera riunione con tutti i Sindaci della Provincia di Spezia, ieri mattina in Prefettura a Savona con tutte le amministrazioni dell’area. Domani saremo a Portofino isolata per fare il punto sulla strada da ricostruire e quella di emergenza da aprire sul monte col genio militare”, ha sottolineato Toti. “In 72 due ore abbiamo incontrato oltre 100 sindaci, visitato tutte le zone più colpite dal maltempo, stiamo facendo il censimento dei danni e abbiamo già chiesto e concordato con il Governo lo stato di emergenza. Nessuno è stato e sarà lasciato indietro e ricostruiremo tutto meglio di prima”, ha concluso il presidente ligure.

