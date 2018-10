Domani (martedì 30 Ottobre), alle ore 14:30 presso il Forte di Santa Tecla a Sanremo, si terrà un’anticipazione di Stile Artigiano con l’iniziativa divulgativa “Un giorno da artigiano” organizzata dalla Confartigianato per i bambini. In particolare sarà presente l’artigiano Fino che svelerà tutti i segreti sulla lavorazione del legno d’ulivo. L’incontro è aperto sia alle scuole, con la partecipazione già confermata di una classe 3° elementare dell’Istituto Calvino Centro-Levante, sia a tutti i bambini che vorranno intervenire. Ogni bimbo riceverà un omaggio finale e le caramelle di Halloween.

Il mercoledì, sempre a Santa Tecla a Sanremo, dalle ore 10 alle 21 prenderà il via Stile Artigiano, con mostra e vendita di prodotti artigianali liguri, e degustazioni enogastronomiche. In un’ambientazione in stile Halloween, sarà presente tutto il giorno anche un Horror Bar e a partire dalle 16 acconciature e trucco horror per grandi e bambini. Ingresso libero.

Stile Artigiano è organizzato con il contributo della Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Liguria e in collaborazione con il Comune di Sanremo ed il Polo Museale della Liguria.