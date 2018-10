È terminato ieri sera il corso per nuovi volontari del soccorso organizzato dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Il percorso formativo della durata di 2 mesi, concluso con esame teorico e pratico, ha permesso all’ente di soccorso vallecrosino di formare ben 17 nuovi volontari che previo periodo di tirocinio saranno abilitati al soccorso sanitario in ambulanza per la Regione Liguria.

La Croce Azzurra conta su oltre 100 soci, di cui 13 dipendenti. Nell’ultimo anno ha svolto oltre 12000 servizi divisi fra emergenza, urgenza, trasporti ordinari e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni oltre che ad un servizio di Continuità assistenziale (Guardia Medica).

Il parco automezzi è composto da 7 autoambulanze di rianimazione, un Piaggio Porter per gestire la logistica del soccorso nell’entroterra e nei borghi antichi, un autoveicolo attrezzato per il trasporto dei disabili, un’automedica e 3 autoemoteche.

Infine è stato da poco costituito il primo nucleo di Protezione Civile ad implementazione della colonna mobile nazionale che sarà potenziato e sviluppato in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, l’ausilio delle locali amministrazioni e con il supporto della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia.