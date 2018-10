Domenica 28 ottobre Liguria da Scoprire risalirà in escursione tra le case del paese di Andagna in Valle Argentina fino alla chiesetta di Santa Brigida, il Carmo dei Brocchi e il Passo della Mezzaluna nel Parco delle Alpi Liguri, da dove si domina tutta la Valle Argentina e la Valle Arroscia. Si camminerà fra grandi castagni e carpini, che cominciano a colorare il bosco dei colori autunnali.

