Anche quest’anno sarà il Monferrato, in particolare la città Acqui Terme ad ospitare la tappa finale della manifestazione Libri da Gustare 2018, dedicata all’editoria enogastronomica e di territorio e promossa dal Casinò di Sanremo e dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza.

L’appuntamento è per sabato 10 novembre alle ore 17.30 nella sala dell’Enoteca regionale di Acqui Terme, per la consegna a Stefano Bicocchi in arte Vito del premio “Libro più Gustoso dell’anno” per la sua ultima fatica letteraria “Vito con i suoi” edito dal Gambero Rosso.

All’incontro, che sarà condotto dalla giornalista Barbara Ronchi della Rocca, parteciperanno Olmo Romeo, consigliere Amministrazione CdA Casinò di Sanremo; Annalisa Vittore presidente Enoteca Regionale di acqui Terme, Enrico Anghilante editore Morenews e Claudio Porchia Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Al termine dell’incontro, come tradizione, saranno consegnate le tre menzioni speciali “Custodi del Territorio” a un giornalista enogastronomico, a un progetto editoriale ed a un’artista.

Per il 2018 i riconoscimenti saranno assegnati a:

• Cesare Giaccone, chef e artista, che unendo con estro e genialità la sua passione per la cucina a quella per la pittura, ha saputo raccontare le colline di Langa-Roero-Monferrato nei suoi piatti e nelle sue opere.

• Pier Ottavio Daniele attento e perfetto conoscitore dei prodotti enogastronomici della propria terra, il Piemonte, ha promosso numerose e importanti iniziative di promozione del territorio unendo la buona tavola al buon vino.

• Fernanda Roggero, ha seguito con competenza e passione il tumultuoso evolversi del mondo dell’enogastronomia con impegno rivolto a valorizzare in modo intelligente non solo gli chef, ma anche il variegato mondo dei piccoli produttori con occhio attento alla presenza femminile.

La cerimonia si svolgerà presso la sala dell’enoteca Regionale di Acqui Terme, piazzetta Abramo Levi, con inizio alle ore 17.30 e seguirà aperitivo.

Il secondo appuntamento della rassegna è previsto per sabato 1 dicembre con l’incontro con Bruno Gambarotta e la presentazione del libro “Il colpo degli uomini d’oro- Il furto del secolo alle Poste di Torino” edito da Manni editore. Una appassionante vicenda di nera raccontata come un romanzo giallo, dove le cose non sono mai quelle che sembrano e dove il protagonista è originario del vicino comune di Strevi.