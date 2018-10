La Confartigianato di Imperia annuncia l’avvio dei nuovi corsi di estetica e di acconciatura organizzati, rispettivamente, dall’Accademia Formativa e dalla Gori Hair School. Si tratta di percorsi formativi per acquisire le competenze specifiche in materia. Sono previste agevolazioni per i tesserati Confartigianato.

L’Accademia Formativa (Manuela Sartore 339 / 2123407 – Patrizia Morreale 338 / 4687355 – info@accademiaofrmativa.com) è una delle principali scuole di estetica presenti in Liguria, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere da oltre vent’anni.

Questi i prossimi corsi di estetica:

Qualifica biennale estetista dipendente (1800 ore – inizio 13 novembre).

Abilitazione professionale estetista (900 ore – inizio aprile 2019).

Make up academy con internazional make up artista Andrea Pallanca (6 fine settimana – inizio gennaio 2019).

Ku nye massaggio tradizionale tibetano (5 fine settimana – inizio gennaio 2019).

Mi message model (26 novembre).

Gel base e avanzato.

Nail art.

Acrilico.

Linfidrenaggio manuale.

Rifkessologia plantare.

Massaggio tecnico sportivo.

Massaggio igienico estetico.

Naturopatia.

Rimedi naturali.

Fiori di Bach .

Iridologia.

Yoga dolce tibetano.

Meditazione.

Mantra healing.

Moxa.

Coppettazione.

Hot me.

Hot stone e shell.

La Gori Hair School (0184 / 462120 – parrucchierigori@alice.it) è una scuola di formazione, orientata all’eccellenza, il cu obiettivo principale è quello di formare giovani e favorirne l’acquisizione di competenze specifiche, tramite una didattica innovativa che privilegia la partecipazione attiva e la multimedialità.

Questi i prossimi corsi di acconciatura:

Corso biennale riconosciuto da ALFA con rilascio di qualifica professionale durata 2000 ore.

Corso di abilitazione riconosciuto da ALFA per rilascio abilitazione professionale durata 600 ore.

Corso di abilitazione riconosciuto da ALFA per rilascio abilitazione professionale durata 300 ore.

Corso privato denominato mini accademia dedicato per apprendisti o parrucchieri che vogliono conoscere tutti i percorsi base (taglio piega phon permanente taglio colorazione) durata 24 giornate .

Corsi di taglio base , base avanzato,avanzato, moda.

Corsi di acconciature raccolti sposa,acconciature da sera,intrecci,raccolti moda.

Corsi di taglio maschile (sfumature contro pettine forbice e macchinetta, lama, barbe, modellatura rasatura tecniche con panno caldo e freddo massaggio viso piling.

Corsi di allungamento capelli (extension) posizionamento posticci calotte tupè.

Corsi di colore , colorimetria , colore base, base avanzato, avanzato, moda, conturing.

Corsi di schiaritura decolorazioni decapaggi, painting, shatush, balaige, meches con spatola, con stagnola, con pettine, mano libera.

Corsi di phonn, base, base avanzati, moda.

Corsi di permanente, base, avanzati, moda.

Corsi di comunicazione per la gestione del personale, per la giusta comunicazione con i clienti, comunicazione verbale e non verbale, G A B

corsi di marketing.

Corsi di informatica, base avanzati, gestionale.

Corsi di inglese mirato alla conversazione all’accoglienza alla proposta e alla vendita all’interno del salone.