La Liguria è la prima regione italiana per percentuale di cittadini espatriati, con 18.520 persone emigrate all’estero nel 2017 (1,18%) davanti a Lombardia, Sicilia, Veneto ed Emilia. Il dato emerge dal “Dossier statistico immigrazione” 2018. La popolazione stranieri in Liguria è, invece, aumentata tra il 2016 e il 2017 del 2,46%, con una differenza di 3.396 persone, arrivando a quota 141.720. L’incidenza complessiva degli stranieri è cresciuta negli ultimi 10 anni passando dal 5,8 al 9,1%.

