Sono quattro le atlete della Rari Nantes Imperia convocate al raduno Nord-Ovest della Liguria, categoria Under 15, che si terrà domenica 21 Ottobre presso la prestigiosa Piscina Sciorba di Genova. Si tratta di Francesca Platania, Gaia Cerrina, Elodie Ruma e Laura Repola, tutte nate nel 2004. Potranno confrontarsi con le pari età e le atlete classi 2005 delle migliori scuole giovanili della nostra regione.

