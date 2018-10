Nove condanne e una assoluzione della Corte d’appello di Genova per l’inchiesta “Maglio 3” sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Liguria. Condannati a 7 anni e 9 mesi Onofrio Garcea, a 6 anni Benito Pepè, a 4 anni e 8 mesi Rocco Bruzzaniti; 6 anni ciascuno per Fortunato e Francesco Barilaro e Michele Ciricosta; 3 anni e un mese per Raffaele Battista, 4 anni e 8 mesi per Antonino Multari e Lorenzo Nucera. Assolto Antonio Romeo.

“La sentenza riconosce la presenza della ‘Ndrangheta in questi territori, dove sono stati sciolti due Comuni per mafia” dice all’Ansa il sostituto procuratore generale Giuseppa Geremia.