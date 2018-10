Domani, sabato 13 ottobre, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale parteciperà, a Sanremo, al Conferenza Nazionale CIPOMO “Il lavoro dell’Oncologo: tra gestione clinica, formazione e organizzazione”, al Grand Hotel & Des Anglais, in Salita Grande Albergo 8 (In allegato il programma dell’evento).

In particolare, l’assessore Viale parteciperà alle 9 alla tavola rotonda dedicata al tema della comunicazione con pazienti e familiari “Assistiti o protagonisti? Cosa è lecito aspettarsi? A cosa è opportuno rininciare? Il punto di vista dell’oncologo”, insieme a esperti oncologi, psicologi e a rappresentanti delle associazioni dei pazienti.

A seguire, alle 12.15, la vicepresidente di Regione Liguria interverrà al Convegno Nazionale ANLA Onlus “Anziani oggi: tradizione, silver economy e volontariato”, al Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera.