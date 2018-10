Domenica 14 ottobre l’ASD Monesi Young vi porta a percorrere in e-bike uno dei percorsi più amati dagli appassionati della disciplina Enduro: un’occasione speciale per chi, pur essendo già pratico di mountain-bike, vorrà cogliere l’occasione per provare l’utilizzo di una bicicletta elettro-assistita.

Si raggiungerà Cima Marta partendo da Realdo (Triora), uno dei luoghi più pittoreschi e suggestivi della Liguria di Ponente, e attraversando la foresta demaniale di Gerbonte, dove si potrà godere dello spettacolo del foliage autunnale. Al rientro a Realdo, merenda per tutti.

Ritrovo: ore 8:30 a Realdo (Triora)

Lunghezza: 38 km ca. – Dislivello: 1.400 D+ – Tempi (soste comprese): 7 ore ca. – Difficoltà: esperto Bollino rosso MY – impegnativo

Quota di partecipazione: evento riservato ai tesserati MY (tesseramento associativo annuale € 20,00)

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146 – www.myben.it

[Foto: A. Biondo]