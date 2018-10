Il consigliere di “Liguria Popolare-Noi con l’Italia” Andrea Costa ha presentato un ordine del giorno per chiedere lo slittamento dell’inizio dell’attività venatoria contro i cinghiali. “Posticipare al 1 novembre l’avvio della caccia al cinghiale prolungandone l’apertura fino al 31 gennaio per la sicurezza di tutti coloro che frequentano i boschi e per gli stessi cacciatori. La proposta non riduce il periodo complessivo dedicato all’attività venatoria relativa al cinghiale, ma ne prevede solo uno slittamento verso la stagione più fredda. A ottobre, grazie anche al clima mite, i boschi sono ancora meta di turisti, cercatori di funghi, escursionisti e frequentatori occasionali” spiega Costa.