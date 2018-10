L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella città di confine ha consentito di denunciare un cittadino straniero per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti.

Gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, specializzati in attività di controllo del territorio e appositamente aggregati a Ventimiglia, coadiuvando così le Volanti cittadine, procedevano al controllo di un’auto di grossa cilindrata.

A bordo due stranieri: il proprietario della macchina, cittadino francese residente a Nizza, classe 1992, e un cittadino dell’Ucraina, suo coetaneo.

Dagli accertamenti, il francese risultava avere numerosi e svariati precedenti a suo carico per violenza, resistenza, ricettazione.

Pertanto gli agenti hanno ispezionato l’auto rinvenendo, all’interno del vano bagagliaio, numerosi oggetti di ingente valore quali scarpe, borse, carte di credito intestate a terze persone ed assegni bancari, oltre a svariati profumi di importanti marche che però risultavamo essere contraffatti.

Il francese non è riuscito a fornire una certa provenienza della merce che, pertanto, veniva posta sotto sequestro unitamente alla somma di euro 560 rinvenuta in tasca dello stesso.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dotati del sistema Mercurio, sofisticata attrezzatura che consente, in tempo reale, la lettura delle targhe automobilistiche, rilevando quelle rubate o prive di assicurazione, nella settimana in corso, hanno identificato 164 soggetti, controllato 86 veicoli e eseguito 15 posti di controllo.

La loro presenza sul territorio, fortemente voluta dal Questore della provincia di Imperia, ha contribuito ad innalzare il livello di sicurezza percepito dai cittadini e dagli operatori economici, rappresentando, per questi ultimi, anche un punto di rifermento, grazie alla loro continua attività di prossimità.