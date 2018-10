Era l’ultimo test prima dell’esordio nei rispettivi campionati. E sia i ragazzi del Nizza, che venerdì sera saranno di scena nel nord della Francia nella prima giornata di A1, sul campo del Rennes, che quelli del Synergy Mondovì, attesi al debutto stagionale in A2 domenica 21 a Lamezia Terme, non si sono risparmiati. A goderne è stato il numeroso pubblico che ha gremito gli spalti della palestra Ruffini di Taggia e non ha lesinato applausi alle giocate dei protagonisti. Alla fine, dopo due ore di grande spettacolo e puro agonismo, l’hanno spuntata 3-1 (25-20, 25-18, 26-28, 25-20) i transalpini. Non è bastato il supporto del pubblico ai piemontesi, ai quali comunque va il merito di aver strappato un set ai più quotati avversari.

Nonostante lo spostamento di location deciso solo pochi giorni fa, l’orario e la giornata infrasettimanale, grande successo ha dunque riscosso il terzo atto ufficiale della 34a Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore, la cui seconda parte è dedicata al settore maschile.

Il premio di mvp dell’incontro, targa in memoria di Enrico Chiavari, è andato all’olandese Robin Overbeeke, opposto olandese del Nizza.

A consegnare i vari riconoscimenti ai team e ai singoli protagonisti sono stati Lupetta e il giovane Tommaso in rappresentanza della famiglia Tessitore, la signora Sandra, vedova di Enrico Chiavari, il delegato provinciale del Coni Alessandro Zunino, la presidente del Comitato Territoriale Fipav Matide Falco insieme al consigliere Arnaldo Piccino e lo staff della Nlp Sanremo, con a capo il presidente Cesare Fagnani e il vice Renato Cimini, i quali non hanno mancato di ringraziare il Volley Team Arma di Taggia per la disponibilità e l’ospitalità.

L’intenso programma del Memorial Tessitore culminerà nel week end con un torneo Under 14 maschile al quale parteciperanno otto tra le migliori squadre italiane della categoria: Montichiari (società che si è aggiudicata il titolo italiano Under 13 nella scorsa stagione), Colombo Genova (campione d’Italia Under 14 nel 2017 e 2018), Vg Modena, Lube Civitanova Marche, Diavoli Rosa Brugherio, Cuneo, Almevilla Bergamo e Finale Ligure. Appuntamento al Mercato dei Fiori di Bussana di Sanremo, con prime due sfide alle 13.30 di sabato.