La Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia ha organizzato per domani, mercoledì 10 ottobre, ore 15,30, nel salone del dopolavoro ferroviario di piazza Stazione, un incontro pubblico su Niccolò Machiavelli: storico, filosofo,scrittore, politico, drammaturgo, le cui vicende umane e politiche si intrecciano con la storia di Ventimiglia.

Considerato, come Leonardo da Vinci, un uomo universale, Machiavelli è anche noto come il fondatore della scienza politica moderna, i cui principi base emergono nella sua opera più famosa, Il Principe, nel qual è esposto il concetto di ragion di stato e la concezione ciclica della storia. Da qui, peraltro, anche il termine machiavellico, entrato nel linguaggio corrente.

La conferenza sarà curata da Dario Canavese, scrittore e cultore delle tradizioni locali, Presidente del Comitato Pro Centro storico di Ventimiglia.

Al termine, rinfresco offerto dalla locale Sezione Soci Coop

Ingresso libero e gratuito. La cittadinanza è cordialmente invitata.

Ulteriori informazioni presso il Punto Soci Coop di Roverino.