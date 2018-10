Pietra Ligure 1 67′ Auteri

Imperia 1 57′ Laera

Formazioni

Pietra Ligure:

1 Patrone 2 Ciceri 3 Corciulo 4 Danio (61′ Baracco) 5 Bottino 6 Rossi (65′ Zunino) 7 D’Aprile (88′ Bonavia) 8 Badoino 9 Battuello (84′ En Nejmy) 10 Auteri 11 Rovere

A disp. 12 Noceto 13 Baracco 14 Bianco 15 Micci 16 Bonavia 17 Rimassa 18 En Nejmy 19 Galleano 20 Zunino

Imperia

1 Trucco 2 Ambrosini (84′ Roda) 3 Risso 4 Fazio 5 Laera 6 Di Lauro 7 Figone 8 Giglio (84′ Faedo) 9 Castagna 10 Costantini 11 Moscatelli (53′ Pinna)

A disp. 12 Sadiku 13 Pinna 14 Tahiri 15 Bordero 16 Cosenza 17 Roda 18 Faedo 19 Mehmetaj 20 Correale

Ammonizioni:

Pietra Ligure – 28′ Badoino, 82′ Bottino

Imperia – 17′ Di Lauro, 60′ Giglio, 85′ Laera

Cronaca:

Secondo incontro tra il Pietra Ligure di Mario Pisano e l’Imperia di Pietro Buttu, le due compagini si erano già affrontate durante l’impegno di Coppa Italia con i padroni di casa del Pietra che erano riusciti ad imporsi per tre reti a uno. Quest’oggi un Pietra Ligure piuttosto rimaneggiato durante la prima frazione di gara lascia fuori dall’undici titolare Zunino e il capitano Baracco mentre l’Imperia comincia la partita con la sua formazione tipo. Durante il primo tempo belle occasioni da ambo le parti specialmente l’Imperia con Castagna che al 16′ sfiora la rete con un gran tiro al limite dell’area in posizione centrale, la sua conclusione sfiora il palo con Patrone che in ritardo accompagna la conclusione fuori con lo sguardo. Al 22′ ancora Castagna pericolosissimo per i nero azzurri quando, su cross da calcio d’angolo di Costantini, prova il colpo di tacco al volo ma il pallone esce di poco a lato.

Secondo tempo

Al 57′ sblocca la partita il difensore dell’Imperia Laera, su una mischia in area di rigore si avventa sulla palla vagante e insacca di testa alle spalle di Patrone. La gioia dei tifosi nero azzurri ha pero i minuti contati quando Auteri approfitta di una svista della retroguardia imperiese per avventarsi su di un cross basso dalla fascia sinistra di Zunino, Auteri colpisce al volo da posizione centrale lasciando senza scampo l’incolpevole Trucco.

Dichiarazioni Pietro Buttu:

“Partita difficile, il Pietra ha preparato la partita per non farci giocare. Squadra ben organizzata e ben allenata e quindi un dettaglio avrebbe potuto far pendere la partita dalla propria parte, parlo dell’occasione di Faedo, però è inutile parlare degli episodi. Mi tengo il punto perché la squadra ha saputo soffrire e ha saputo interpretare più situazioni durante la gara e di questo sono contento. Abbiamo cambiato sistema di gioco e in dieci giorni è dura avere tutti i meccanismi al proprio posto però sono contento della crescita. Bisogna capire che in questo campionato per rimanere a battagliare con le altre squadre bisogna fare partite di sacrificio e i dettagli fanno la differenza”.