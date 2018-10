Partenza sprint per l’Airole FC nella Coppa Italia di Serie C di futsal 2018-19. Nella prima giornata del girone B della Liguria, andata in scena al PalaRoja di Ventimiglia, i biancoverdi si sono infatti imposti per 12-2 sul Finale Ligure al termine di una gara dominata già dal primo tempo, conclusosi sul 6-0, e pesantemente condizionata dalla formazione rimaneggiata della squadra ospite giunta a Roverino con soli 5 effettivi.

Tante invece le novità per il team di Franco Basta che presentava al via i nuovi innesti David Cicolani, Grillo, Santamaria e Varapodio apparsi già ben inseriti nella struttura di una squadra che ha visto andare a segno nove diversi giocatori Foti (2), Santamaria (2), Grillo (2), Gullace, Biancheri, Sacco, Varapodio, David Cicolani e Favaloro.

Il largo risultato è stato accolto con soddisfazione dal Presidente Stefano Ricci che ha però immediatamente ricordato alla squadra il gran lavoro ancora da fare: “Siamo sicuramente felici per questo esordio ma vanno anche sottolineate le difficoltà di organico degli avversari. La strada è sicuramente quella giusta ed il gruppo, nonostante le numerose partenze, si sta amalgamando sempre più coi nuovi arrivati grazie all’ottimo lavoro di mister Franco Basta. Ci auguriamo di poter ipotecare la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia ottenendo un bel risultato nelle altre due partite del girone che giocheremo a Toirano e a San Lorenzo.”

I complimenti all’Airole sono poi arrivati anche dalla Federazione Calcistica di Seborga che sarà rappresentata in Coppa Italia ed in Serie C proprio dal team della Val Roja in una stagione che vedrà raddoppiare la collaborazione fra queste due realtà calcistiche del Ponente. Un team congiunto tra Airole e Pro Seborga prenderà infatti il via nell’imminente torneo amatoriale FIGC di calcio a 5 che si giocherà durante l’inverno a Vallebona e Dolceacqua.