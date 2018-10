06 ottobre 1979- 06 ottobre 2018

Buon compleanno linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo

Tanti auguri dalla Associazione Giuseppe Biancheri di Ventimiglia, siamo vicini alla tappa dei 40 anni dalla riapertura. “Una occasione per festeggiare- aggiunge Sergio Scibilia, presidente AGB – una giornata importante”.

Una infrastruttura voluta quando ancora Casa Savoia regnava sul Piemonte e sulla Contea di Nizza e gli scambi commerciali e culturali richiedevano vie di comunicazione sulla direttrice nord-est/sud-ovest.

Lo sviluppo industriale del XIX secolo indusse il Cavour nel 1853 a pensare a costruire una ferrovia fra Torino e la Costa Azzurra .

” Nessun paese piu’ dell’Italia – affermo’ il Cavour – è in diritto di fondare sull’azione delle ferrovie le sue piu grandi speranze “.

Successivamente grazie all’impegno del Presidente ventimigliese Giuseppe Biancheri il sogno fu’ realizzato.

L’apertura della ferrovia portò immediati vantaggi al traffico tra il Piemonte e il mare, ma soprattutto a quello internazionale tra la Svizzera e Nizza .

Nel 1936 un treno internazionale diretto collegava in 12 ore Berna -in Svizzera- a Sanremo, via Domodossola-Arona-Torino-Cuneo e Ventimiglia .

Il servizio era in coincidenza a Berna con treni provenienti da Londra ,Bruxelles, Amsterdam , Basilea, Oslo e Berlino.

Purtroppo la seconda guerra mondiale causo’ gravissimi danni alla ferrovia; le truppe tedesche in ritirata distrussero tutti i suoi impianti minando ponti e gallerie.

Solo nel 1976 iniziò il riarmo della linea, grazie ad un accordo internazionale tra l’Italia e la Francia , e nel 1979 , il 06 ottobre, si inauguro’ con grandi festeggiamenti , la definitiva riapertura.

” Questa linea – aggiunge Scibilia presidente AGB – internazionale, strategica per il collegamento tra il Mediterraneo e le Alpi, è un elemento determinante del paesaggio , una vera connessione tra la Riviera , la Val Roya, al Valle delle Meraviglie e la Val Vermeragna. Uno degli elementi determinanti per la candidatura di questi come Patrimonio dell’Unesco “.

Oggi pero’, malgrado che ci sia in tanti la consapevolezza dell’ importanza strategica in termini economici e sociali, la linea ferroviaria non funziona , non è utile ed è ancora a forte rischio .

Oggi i collegamenti ferroviari tra Liguria e Piemonte non sono nell’agenda del Governo Nazionale .

Noi pero’ – conclude Scibilia- ci stiamo preparando per i festeggiamenti del 40° anniversario , con la speranza di vedere un ritorno alla normalità”.