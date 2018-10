Trasferta lombarda per due judokas sanremesi, Lorenzo Iezzi e Nicholas Di Michele, che nello scorso fine settimana hanno partecipato al 1° International Open Judo di Lombardia, magistralmente organizzato dal comitato Lombardo della FIJLKAM presso il PalaFacchetti Positiva la gara di Lorenzo Iezzi che ha conquistato un secondo posto, vincendo 3 incontri su 4 e facendo passi avanti verso la conquista della cintura nera. Più sottotono anche se produttiva la prestazione di Nicholas Di Michele capace comunque di salire sul podio e di ottenere un bronzo a fine giornata.

