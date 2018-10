Negli incontri organizzati nel corso della settimana, finalizzati a fare conoscere i grandi vantaggi dell’allattamento al seno nel più ampio tema della promozione dello sviluppo del bambino, i medici, le infermiere, le ostetriche, e la consulente della Leche League, hanno fornito preziose informazioni e consigli. Sono stati inoltre inaugurati due “Baby pit stop-Unicef”: ad Imperia presso il Palasalute il 3 ottobre ed in data 4 ottobre a Ventimiglia nello-Spazio ZeroSei, in occasione dell'”Angolo dei genitori”.

Sabato 6 ottobre le iniziative che concludono questa importante campagna di sensibilizzazione: • Sanremo – Palafiori ore 12.30 inaugurazione “Baby pit stop – UNICEF” alla presenza del Vicepresidente e Assessore di Regione Liguria Sonia Viale, per sottolineare e testimoniare l’impegno della Regione nella diffusione e nella promozione di tale pratica, fondamentale nello sviluppo del bambino e della necessità di creare spazi dedicati. L’inaugurazione verrà preceduta da una breve performance dal titolo “ALLATTO quindi M’ALLIETO” organizzata da P.E.N.E.L.O.P.E. (Gruppo Donne del Ponente per le Pari Opportunità, finalizzato a promuovere l’effettiva partecipazione e affermazione femminile nella vita sociale).

