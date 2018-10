Il sindaco Scajola e la sua maggioranza bocciano in Consiglio comunale di Imperia la mozione del MoVimento 5 Stelle per istituire una commissione speciale per il monitoraggio della criminalità organizzata e della corruzione. Un fatto gravissimo che dimostra la totale indifferenza da parte di amministrazione e maggioranza nei confronti di un fenomeno serissimo e purtroppo assolutamente attuale nel nostro territorio.

Parlare di “inutile perdita di tempo” e di “intralcio alle istituzioni”, come ha fatto il consigliere Luca Falciola ieri in aula, è un insulto a chi lotta tutti i giorni per combattere le infiltrazioni mafiose a tutti i livelli nella nostra terra. Quello che la maggioranza non ha voluto capire, o finge di non sapere, è che la commissione non fa indagini ma semplicemente monitora la situazione sul territorio e accende un faro fondamentale nelle istituzioni su un fenomeno che del silenzio si nutre e prospera nell’omertà.

Commissioni analoghe sono già state sperimentate con successo in altri comuni, e la stessa Regione Liguria si è espressa a favore di un’iniziativa analoga, grazie alla mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle. Purtroppo Imperia resterà al palo, perdendo così un’occasione storica per approfondire e combattere davvero questa piaga enorme.

Alice Salvatore, M5S Liguria

Maria Nella Ponte, M5S Imperia