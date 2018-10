BANDO FACCIAMO SCUOLA

I Risultati

Dalla robotica ai laboratori didattici innovativi, dalle aule verdi allo sport, i progetti vincitori sono diversi e molteplici, declinati su vari assi: riduzione dell’impronta ecologica; miglioramento dell’accessibilità ai plessi scolastici; miglioramento della fruizione della didattica, con particolare attenzione agli studenti con disabilità; acquisto di materiali e strumenti per la didattica; interventi di messa in sicurezza degli edifici; contrasto e riduzione della dispersione scolastica.

La votazione sulla piattaforma Rousseau ha premiato 11 istituti scolastici su 19 partecipanti, provenienti dalle quattro province. Al primo posto si è piazzato il Liceo scientifico King di Genova con un progetto che punta a innovare e rinnovare i laboratori didattici di fisica e di chimica. Medaglia d’argento per la scuola media genovese Della Torre, che ha messo al centro la robotica educativa. Nell’imperiese, il Riva Ligure di San Lorenzo al Mare è salito sul podio con la creazione di un orto e un punto di avvistamento dell’avifauna, nell’ottica della salvaguardia della biodiversità.

In tanti hanno optato per l’acquisto di materiale didattico, ma non sono mancate incursioni nel sociale. È il caso, ad esempio, dell’Istituto Avegno di Recco, che ha ottenuto 10mila euro per promuovere, tra le altre cose, l’integrazione di alunni stranieri e l’educazione a stili di vita sani.

Ecco, nel dettaglio, la classifica completa:

1 LICEO M.L. KING, Genova

Laboratori didattici innovativi

Euro 9.550

2 ISTITUTO G.B. DELLA TORRE, Chiavari (Ge)

Robotica come esperienza inclusiva

Euro 9.870

3 I.C. RIVA LIGURE, San Lorenzo al Mare (Im)

Sinergicamente nell’aula verde

Euro 9.960,60

4 I.C. VALLESTURA – ISTITUTO CARLO PASTORINO, Masone (Ge) Acquisto materiali per la didattica

Euro 10.000

5 I.C. AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO (Ge)

Mi metto in gioco

Euro 10.000

6 I.C. AYCRDI GHIGLIERI, Finale Ligure (Sv)

Ristrutturazione lab scienze

Euro 10.000

7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI, Genova

Acquisto materiali per la didattica

Euro 8.315,32

8 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, Carcare (Sv)

Acquisto materiali per la didattica

Euro 10.000

9 LICEO ARTISTICO LUZZATI, Chiavari (Ge)

Riduzione dell’impronta ecologica

Euro 9.910,06

10 ISTITUTO COMPRENSIVO G. BOINE, Imperia

Le mie mani sulle tue

Euro 9.987

11 ISTITUTO COMPRENSIVO STATATE DI ALASSIO (Sv)

Io ROBOT (A.I. e Mediatore sociale interrattivo)

Euro 10.000

12 I.C. ALBISOLA SUPERIORE (Sv)

Da nativi digitali a studenti digitali

13 I.I.S.S. PARENTUCELLI-ARZELÀ, Sarzana (Sp)

La comunicazione logica e analitica: una condizione essenziale per fare scuola

14 I.I.S.S. EINAUDI CHIODO, La Spezia

Laboriamo a scuola

15 ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI SAVONA IV, Savona

Trovo la mia scuola

16 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE F. PATETTA, Savona

Acquisto videoproiettori

17 I.C. NELSON MANDELA, Varazze-Celle (Sv)

Dalla classe capovolta alle capovolte della classe

18 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAIRO MONTENOTTE (Sv)

Laboratoriamo

19 ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO (Sv)

Kimono

Un assegno da 107.592 euro per 11 progetti di altrettante scuole, su 19 partecipanti in totale. Sono i numeri del Bando “FacciAmo Scuola” in Liguria, l’iniziativa lanciata a livello nazionale dal MoVimento 5 Stelle che consentirà di migliorare la qualità della vita scolastica, grazie al taglio volontario degli stipendi dei consiglieri regionali: un aiuto concreto, immediato, che dimostra come si possa fare buona politica e mettere in campo pratiche virtuose anche al di fuori dell’ambito istituzionale, con coerenza e passione.

“È con grande gioia e orgoglio che oggi presentiamo i risultati finali del Bando,

attraverso cui solo in Liguria siamo riusciti a raccogliere oltre 100mila euro, provenienti dal taglio volontario dei nostri stipendi di consiglieri regionali. Un piccolo, grande, contributo alle scuole liguri, che negli ultimi anni hanno vissuto momenti di grande sofferenza, tra tagli di personale e di risorse” spiegano i portavoce M5S, intervenuti oggi in conferenza stampa, insieme ad alcuni rappresentanti delle scuole che hanno aderito al progetto.

Il progetto coinvolge 9 gruppi regionali a 5 Stelle, tra cui in prima fila la Liguria, per un importo complessivo di 1 milione di euro di denaro pubblico restituiti ai cittadini e reinvestiti nella scuola pubblica italiana. Il grande successo della Basilicata, apripista del progetto, ha convinto il MoVimento 5 Stelle ad esportare il bando anche in altre regioni: oltre la Liguria, partecipano Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Nell’ultimo anno i portavoce regionali liguri hanno rinunciato a circa 100mila euro, che hanno costituito il fondo per la creazione di progetti legati al mondo della scuola.

“È bello, soprattutto in questo momento di emergenza, contribuire fattivamente a migliorare la qualità dell’offerta scolastica e, di conseguenza, di tutto il territorio ligure – concludono i 5 Stelle liguri – C’è stata una grande partecipazione da parte di presidi, insegnanti, genitori, uniti per fare delle proprie scuole un posto migliore in cui vivere e studiare.”

MoVimento 5 Stelle Liguria