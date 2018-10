“In Liguria i Vigili del Fuoco continueranno le operazioni di elisoccorso in quelle situazioni di urgenza dove la loro specifica preparazione e capacità professionale sono preziose e insostituibili”.

Lo hanno dichiarato oggi il capogruppo e il vice capogruppo regionale Franco Senarega e Paolo Ardenti (Lega) a seguito dell’incontro avvenuto in Prefettura tra il vicepresidente Sonia Viale, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bruno Frattasi e il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco Gioacchino Giomi, presenti a Genova per accompagnare il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla caserma di Genova Est dove si è svolta la cerimonia di intitolazione alla memoria del caposquadra Mario Meloncelli (Medaglia d’Oro al Valor Civile).

“L’accordo per la nuova convenzione – hanno aggiunto Senarega e Ardenti – prevede che per i trasporti emergenziali Search and Rescue (SAR) continuerà ad operare il servizio di elisoccorso dei Vigili del Fuoco.

La notizia di una cessazione totale della convenzione aveva fatto suscitare preoccupazione e allarme tra i cittadini liguri, ma ora si è trovata una soddisfacente soluzione”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini

Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini