Il Ce.s.co.t. Confesercenti, offre la possibilità a tutti coloro in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, di prepararsi all’esame per diventare agente immobiliare.

Il corso, della durata di 100 ore, comprenderà sia le nozioni giuridiche e fiscali che la parte più professionale e tecnica necessaria per gestire le relazioni con i potenziali venditori/compratori.

La frequenza è obbligatoria.

Le lezioni saranno in orario serale dalle 18.00 alle 22.00 il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (25 lezioni serali).

La sede del corso sarà ad Arma di Taggia.

Per informazioni e per iscriversi contattare il: 0183 720040 (interno 4) oppure scrivete a j.lagorio@catliguria.it.

E’ disponibile anche il numero WhatsApp dell’ente di formazione Ce.s.co.t. per ottenere informazioni: 335 / 5994976.

Lo scopo finale del corso è quello di permettere ai partecipanti, previa frequenza al corso, il superamento dell’esame previsto dalla Legge n. 39/89, per accedere l’iscrizione al ruolo “Agenti d’Affari in Mediazione” tenuto dalla C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria (presso la sede di Savona).