Bilancio più che positivo per la prima edizione di UlivoScultura (Badalucco, Regione Ortai, 25-29 settembre), prima edizione del Simposio di scultura nel legno d’ulivo che Rossella e Franco Boeri “Roi” hanno organizzato per onorare ulteriormente la pianta che colora la valle Argentina, i cui preziosi frutti costituiscono grande parte dell’economia locale.

La qualità delle opere è risultata altissima, gli artisti sono stati molto contenti dell’organizzazione e della partecipazione di pubblico, l’interesse riscontrato è stato molto elevato, tanto che le opere appena realizzate sono già state richieste per abbellire alcuni eventi espositivi. Non sono mancate le visite delle scolaresche, con i bimbi che hanno potuto apprezzare sia la parte artistica che quella legata all’agricoltura.

“Siamo molto soddisfatti – spiega Franco Boeri – perché è stata una bellissima esperienza che sicuramente ripeteremo. Abbiamo già molte idee, ma come sempre in questi casi, bisogna lasciar decantare l’entusiasmo e ragionare a mente fredda. Siamo stati aiutati dalle eccezionali condizioni meteo, abbiamo avuto una affluenza che non aspettavamo, non solo al sabato”.

Al simposio hanno partecipato 5 artisti, scultori del legno: Toni Costa http://www.tonicostascultore.it/ (Veneto), Massimiliano Stellini https://www.facebook.com/massimiliano.stellini (Veneto), Silvano Ferretti https://www.12vda.it/san-lorenzo-racconti-nel-legno-dello-scultore-silvano-ferretti o https://www.sculturando.it/artisti/artisti-2017/silvano-ferretti-2017 (Valle d’Aosta), Angelo Bettoni http://www.lovevda.it/it/banca-dati/2/mostre/gressoney-saint-jean/mostra-di-sculture-di-angelo-bettoni-il-vento-nel-legno/70201 (Valle d’Aosta), Andrea Gaspari https://www.facebook.com/gaspari.andrea (Lombardia).

Ognuno ha avuto a disposizione un tronco d’ulivo alto circa 2 metri, un gazebo di 9 mq nell’uliveto di Regione Ortai, e 5 giorni (dalle 9 alle 18) per scolpire una immagine, un’idea, a tema libero. Le opere rimarranno esposte all’Agriturismo l’Adagio di Badalucco, a Ulivo Bistrot (FICO, Bologna) e presso il frantoio Roi.