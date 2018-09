Imperia 2 Angelo Baiardo 0

Formazioni

Imperia

1 Trucco 2 Ambrosini 3 Risso (60′ Tahiri) 4 Fazio 5 Laera 6 Di Lauro 7 Figone (74′ Mehmetaj) 8 Giglio 9 Castagna (69′ Faedo) 10 Costantini 11 Moscatelli (60′ Pinna)

A disp. 12 Sadiku 13 Pinna 14 Tahiri 15 Cosenza 16 Di Cianni 17 Faedo 18 Chariq 19 Mehmetah 20 Roda

Angelo Baiardo

1 Valenti 2 Bianchino 3 Pascucci 4 Manzi ( 52’Alocca) 5 Meraldo 6 Sanna 7 Digno 8 Battaglia (74′ Rosati) 9 Briozzo (79′ Camera) 10 Memoli(60′ Provenzano) 11 Venturelli

A disp. 12 Carlucci 13 Costa 14 Alocca 15 Camera 16 Gattiglia 17 Guerra 18 Dondero 19 Provenzano 20 Rosati

Ammonizioni

Imperia – 65′ Fazio

Angelo Baiardo – 31′ Manzi

Ottima cornice di pubblico allo stadio “Nino Ciccione” ad assistere al terzo turno del campionato Eccellenza Liguria che vede opporsi Imperia con Angelo Baiardo.

L’Imperia, dopo il fischio di avvio, si riversa subito nella metà campo della squadra ospite cercando con grande voglia e determinazione di imporre il proprio gioco infatti dopo soli 3 minuti di gioco Paolo Risso prova da fuori ma la sua conclusione vola alta sopra la traversa. Al 16′ l’Imperia continua a mantenere il pallino del gioco con Costantini che domina il centrocampo, proprio dai suoi piedi nasce l’assist perfetto sulla testa di Moscatelli che insacca alle spalle di Valenti con un bellissimo stacco aereo. Al 20′ risponde l’Angelo Baiardo che su suggerimento di Venturelli da fondo campo non riesce a trovare la porta Memoli da distanza ravvicinata. Al 28′ Castagna ruba palla a Bianchino in fase di impostazione della manovra ma una volta conquistata la palla viene chiuso contemporaneamente dalla retroguardia avversaria e dall’ottima uscita di Valenti che chiude lo specchio della porta e con la conclusione rasoterra che si spegne sul fondo.

Al 38′ pericoloso Costantini che su calcio di punizione dal limite non trova la porta per pochissimo.

Secondo tempo

L’Angelo Baiardo nella seconda frazione di gara cerca subito di trovare il gol che varrebbe il momentaneo pareggio, Battaglia prova al 9′ con una conclusione defilata dalla fascia sinistra ma Trucco è molto bravo a sventare la minaccia sopra la traversa, subito al 10′ ci provva Memoli ma è ancora bravo Trucco a deviare il tiro.

Al 62′ ancora Costantini, da calcio d’angolo, crossa un’altra palla perfetta su cui Castagna si avventa colpendo di testa e trafiggendo l’incolpevole Valenti.

Al 68′ altro grande intervento di Trucco in uscita bassa su Rosati che lanciato da solo sulla fascia destra non riesce a superare uno contro uno l’estremo difensore neroazzurro.

Dichiarazioni di Tommaso Moscatelli

Piano piano stiamo raggiungendo la forma fisica e la compattezza su cui il mister ha puntato dall’inizio, quella è la sua idea di calcio fatta di sacrificio, coesione e per riuscirci al meglio ci vuole un po’ di tempo. Stiamo andando bene, stiamo prendendo quella che è l’ossatura giusta e con calma stanno arrivando i risultati. Contro

il Pietra Ligure sarà difficile, è una squadra ostica che va presa nel migliore dei modi, secondo me è una delle squadre più imprevedibili del campionato e dovremo stare molto attenti.