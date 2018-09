La Regione Liguria ha incrementato di 13 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando approvato con delibera di Giunta 1335 del 31 dicembre 2016 relativa alla presentazione di domande di sostegno e pagamento sulla Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, tramite l’utilizzo delle economie registrate nell’ambito della Sottomisura M08.04 nonché di parte della disponibilità residua della programmazione di misura per la Priorità 4.

La Misura M08 del PSR 2014 – 2020 è articolata in quattro Sottomisure afferenti a diverse priorità:

• M08.03: prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

• M08.04: ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

• M08.05: investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste;

• M08.06: supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Le Sottomisure M08.04 e M08.05 – la cui dotazione finanziaria complessiva ammonta a 21.740.000 euro – concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Priorità 4 del PSR, ossia preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura. Rispetto alle risorse allocate sulle due Sottomisure relative alla Priorità 4, il bando in questione ne rendeva disponibili la metà, vale a dire 10.870.000 euro, di cui 6.037.500 euro a favore della Sottomisura M08.04 e 4.832.500 euro a favore della Sottomisura M08.05.

Le istruttorie delle domande di sostegno inerenti alla Sottomisura M08.04 si sono concluse, evidenziando un fabbisogno finanziario pari complessivamente a 2.199.049, 08 euro, con una conseguente economia di 3.838.450, 92 euro, mentre le richieste di finanziamento afferenti alla Sottomisura M08.05 – ancora in fase di definizione istruttoria – sono invece notevolmente superiori alle aspettative, arrivando ad oltre 23 milioni di euro.

Pertanto la Regione ha ritenuto opportuno incrementare la dotazione finanziaria della Sottomisura M08.05 di 13.100.000 euro, utilizzando a tal fine l’economia registrata per la Sottomisura M08.04 nonché parte delle risorse ancora disponibili nell’ambito della programmazione finanziaria allocate nella Misura M08 e riferite alla Priorità 4 del PSR, al fine di consentire una più ampia copertura delle istanze che risulteranno ammissibili, anche tenuto conto degli obiettivi di spesa prefissati e dell’opportunità di riservare comunque una quota di disponibilità residua a favore di un’ulteriore raccolta di richieste per la Priorità in questione.