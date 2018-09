Dopo Anna Tatangelo, Noemi e Peppino Di Capri , solo per citare alcuni, ancora grandi nomi Vip sul ristorante sotto le stelle del Casinò. Una lunga ininterrotta sequenza di eventi esclusivi, per il calendario Vip annuale di grande qualità, dove vengono inseriti artisti, musicisti, interpreti, show man, cabarettisti, chef stellati, tutti personaggi di spicco nel panorama dell’intrattenimento internazionale. Un calendario che fa dell’esclusività e del glamour i suoi elementi distintivi, pensato per la migliore clientela, che può trovare i più diversi generi, rappresentati dai protagonisti del mondo dello spettacolo e televisivo, tra i più richiesti del momento.

Sarà, infatti, Chef Davide Scabin a dedicare una serata di gala il 6 ottobre sul Roof Garden agli ospiti del Roof Garden. Il 5 ottobre nel Teatro dell’Opera alle ore 21 sarà l’inflessibile giudice del Festival degli chef di Sanremo e la sera del 6 ottobre dedicherà un piatto, una sua creazione ai visitatori del ristorante sotto le stelle, un momento paradisiaco per soddisfare i palati più raffinati. Questo mentre la magia di Dream colorerà d’azzurro, di immagini da sogno la notte sul Roof Garden.

Il 10 ottobre sarò Anna Maria Barbera, già attesa nel mese di agosto, che con la sua “Sconsy” farà trascorrere una serata di allegria. Intrattenimento d’autore direttamente da Colorato con Pucci e il suo umorismo graffiante sulle piccole e grandi vicissitudini della vita quotidiano per arrivare l’8 dicembre all’atteso concerto di Iva Zanicchi, che torna a Sanremo, sempre apprezzata e richiesta dal pubblico del Roof Garden.

“ Mese dopo mese abbiamo dedicato ai nostri ospiti spettacoli di grande richiamo, che hanno riscosso successi e apprezzamenti, attestati dal Sold Out”- Afferma Casinò Spa- “ Da gennaio a dicembre il calendario Vip sta concentrando sul Roof Garden e a Teatro artisti di sicura presa sul pubblico, che riaffermano la qualità della proposta di intrattenimento dell’azienda anche nella città di Sanremo. Inseriti nella proposta turistica del Comune, rappresentano motivo di attrazione e di ulteriore affermazione del brand. Ogni evento è pensato in segno di distinzione. Su questa linea sarà anche il Capodanno che stiamo preparando e che, anche per il 2018, vedrà il Casinò in prima linea impegnato in sinergia con il Comune a dedicare alla città e ai suoi turisti una festa di fine anno da ricordare.”

Aggiunge e conclude :” Abbiamo creato tre loghi per contraddistinguere e valorizzare le sale dove si svolgono i nostri eventi. Oltre al logo del Teatro dell’Opera, che accoglie convegni, le trasmissioni televisive, come quelle legate al Festival della canzone, “I Martedì Letterari” e i tanti eventi cittadini e scolastici, presentiamo il logo del Biribissi e del Roof Garden. Tre elementi fortemente rappresentativi ed eleganti, che valorizzeranno le diverse scelte ludiche: dall’intrattenimento alla ristorazione, dagli eventi culturali e teatrali ai meeting e convegni. Evidenzieranno ancor meglio le tanti attività che concorrono a costituire l’immagine di un’azienda fortemente coesa con il territorio.”

Quindici appuntamenti in dodici mesi, al Roof Garden e nelTeatro dell’Opera, costituiscono il palinsesto di prim’ordine, che dal 2017 ha visto crescere la capacità di attrazione del Casinò anche in termini di presenze vip. E’ un programma a forte valenza turistica, che sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino.

Tutto “pensato” e realizzato per gli ospiti della casa da gioco, per i vacanzieri ma anche per coloro che sanno apprezzare un calendario eventi “d’autore”.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00.

Ecco il programma eventi settembre-dicembre 2018

sabato 6 ottobre – CHEF DAVIDE SCABIN E SPETTACOLO ” DREAM

Roof Garden

____________________________________________________

Sabato 20 ottobre ANNA MARIA BARBERA

Roof Garden

________________________________________________________________

Sabato 3 novembre PUCCI

Roof Garden

______________________________________________________

Sabato 8 dicembre IVA ZANICCHI

Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543