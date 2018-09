Si è svolto ieri, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue a Sanremo, il decimo Convegno Regionale della Liguria di A.N.U.S.C.A., Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe dal tema “Le nuove sfide per gli Ufficiali d’Anagrafe e di Stato Civile”. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra A.N.U.S.C.A (Comitato Regionale Ligure) e il Comune di Sanremo, ha visto la partecipazione di numerosi addetti dei demografici che, da Ventimiglia a La Spezia, hanno partecipato con interesse alla giornata di studio e aggiornamento. Introdotti dal Vicesindaco Costanza Pireri, i relatori Roberto Gimigliano, responsabile dei servizi demografici del Comune di Sanremo, e Tiziana Piola, incaricata di posizione organizzativa presso i servizi demografici del Comune di Savona, entrambi esperti A.N.U.S.C.A. , hanno coinvolto i partecipanti in un’ampia riflessione sui temi di maggiore attualità nei campi dell’anagrafe e dello stato civile. Quella tra A.N.U.S.C.A. e i Comuni del Ponente ligure è una solida e pluriennale collaborazione, grazie all’impegno della rete territoriale che da anni offre supporto e formazione agli operatori del settore.

