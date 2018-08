Alcuni giorni dopo avere ottenuto il 1° premio al Concorso Internazionale “Carlo Sanvitale” di Ortona (Abruzzo), il compositore di Taggia, Marco Reghezza, entra anche tra i finalisti del Concorso Internazionale indetto dalla Mc Donald Music Foundation di Sidney (Australia). L’esito definitivo della competizione, che ha avuto l’adesione di musicisti da tutto il mondo, verrà comunicato dalla giuria tramite il sito ufficiale della fondazione.

Inoltre, pochi giorni orsono, l’opera “Magallanes, no hay rosa sin espinas”, musicata da Marco Reghezza e Giovanni Scapecchi, su testo di José Manuel De La Fuente (direttore della Fondazione Spagnola “Atarazanas” di Siviglia), per celebrare i 500 anni della prima circumnavigazione della Terra da parte della spedizione di Ferdinando Magellano, è stata consegnata al M° Placido Domingo in un incontro avvenuto al Teatro Real di Madrid.

L’opera è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura Spagnolo e dal governo portoghese quale progetto di interesse nazionale. Reghezza si esibirà con la OpenOrchestra il 16 agosto a Taggia, il 18 a Villa Guardia ed il 19 nella chiesa Anglicana di Alassio, sempre in serata.



Nelle foto:

l’OpenOrchestra presso la chiesa di Santo Stefano a Lucinasco.

Il tenore Israel Lozano, la voce che ha aperto ufficialmente l’ultimo campionato NBA eseguendo l’inno statunitense, insieme al M° Domingo e la partitura di “Magallanes”.