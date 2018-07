Allo stadio “Riviera delle Palme” contro la Sambenedettese, nel primo turno della Coppa Italia Tim, la Sanremese di Alessandro Lupo contiene bene le avanzate rossoblù ma finisce per inchinarsi al 47′ dove con un ottima progressione Di Massimo serve Gelonese che di prima intenzione beffa Manis regalando così la vittoria ai rossoblù. Sempre nella ripresa i bianc

SAMBENEDETTESE: Sala, Di Pasquale (85’ Brunetti), Gelonese, Zaffagnini,Miceli, Di Massimo (79’ Biondi), Bove, Rapisarda, Ilari, Minnozzi, Cecchini (58’ Trillò) . A disposizione Rinaldi, Valentini, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Panaioli. Allenatore Giuseppe Magi.

SANREMESE: Manis, Bregliano, Anzaghi (83’ Pellicanò) , Taddei, Videtta, Castaldo, Molino, Sadek (65’Carletti), Spinosa, Traini, Scalzi. A disposizione Margherito, Cortese, Castelein, Crespi, D’Amico, Di Fabrizio, Minasso, Martini, Calderone, Fiore. Allenatore Alessandro Lupo.

Arbitro: Guida di Salerno

Assistenti: Spiniello di Avellino e Lombardi di Castellammare di Stabia

Quarto uomo: Cudini di Fermo

Marcatori: 47’ Gelonese (S)

Recupero: 3 min. 2° Tempo

Note: Spettatori 1400 di cui circa 20 provenienti da Sanremo

PRIMO TEMPO

Al 6′ off-side della Sanremese con Spinosa che serve Scalzi in area e calcia a rete. Il pallone sorvola la traversa ma Spiniello di Avellino aveva già segnalato il fuorigioco. Colpo di testa di Di Massimo al 12′ che riceve palla da Ilari e indirizza a rete. Manis prova a bloccare ma il pallone finisce sul fondo. Corner per la Samb battuto da Bove ma il pallone viene respinto dalla retroguardia ospite. Punizione per la Sanremese al 42’, batte Molino, il pallone sorvola la traversa.



SECONDO TEMPO

Al 47’ Di Massimo crossa in mezzo per Gelonese che di prima intenzione calcia a rete e beffa Manis. Samb 1-0 U.Sanremo. Al 53’ Spinosa calcia a rete la palla finisce sul palo e sbatte su Sala che poi in qualche modo lo recupera. Palo di Di Massimo al 73’ che calcia a rete dopo aver ricevuto un ottimo pallone da Ilari, il pallone sbatte sul palo e finisce in fallo laterale.